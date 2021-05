Le masque de mariée pourrait devenir aussi incontournable que la robe

Après une année 2020 faite d'annulations et de reports, le mariage reprend du service. Place à la fête et à la célébration de l'amour dans le plus strict respect des règles sanitaires, avec le masque en guise d'accessoire incontournable. La robe de mariée se doit désormais d'être assortie avec le précieux bout de tissu, devenu la pièce la plus prisée des futurs mariés.