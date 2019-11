Le lexique des "sneakers addicts"

La semaine prochaine, il y a une "raffle" à ne pas rater pour "cop" une paire "hype" et espérer la "resell" bien plus que son prix "retail". Petit lexique du vocabulaire très pointu et largement venu de l'anglais des mordus des "sneakers", ces baskets en édition limitée qui s'arrachent dans le monde entier.

RAFFLE : Tirage au sort donnant le droit d'acheter une paire de baskets rare

HEAT : Paire de baskets ayant de la valeur

PAIRE HYPE : Paire de baskets particulièrement rare et convoitée

L comme LOSE : Echouer à gagner une paire de baskets à une "raffle"

COP : Acheter une paire de baskets

DROP : Passer son tour

DEADSTOCK : Paire de baskets jamais portée

RETAIL : Prix de vente initial d'une paire de baskets

RESELL : Revente de baskets, dans un magasin physique ou sur internet

PROXY : Une personne se déplaçant pour acheter une paire de sneakers pour le compte de quelqu'un d'autre

ROCKER : Porter sa paire de sneakers ( au lieu de la "stocker")