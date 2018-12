Le jean restera la grande tendance mode des 5 prochaines années

C'est un incontournable des vestiaires depuis des décennies mais il semblerait que le denim n'ait pas décidé de se laisser remiser de sitôt. Le marché mondial du denim devrait rapporter 60,09 milliards de dollars d'ici 2023, soit l'équivalent de 2.112 millions de paires de jean, à en croire un nouveau rapport signé just-style.com.

Le rapport "Global market review of denim and jeanswear - forecasts to 2023" prévoit que le marché américain du jean enregistrera à lui seul une progression de 4,9% au cours des cinq prochaines années, restant le premier marché au monde, juste devant la Chine. De son côté, le marché d'Amérique du Sud enregistrera la plus forte progression avec plus de 12,1%.

Le rapport souligne que les amateurs et les amatrices de ces pantalons n'auront plus à l'avenir à se soucier de leur coupe (slim ou évasée) car le rapport avance que après quatre décennies de différentes modes (des années 1970 aux années 2000), il n'y a plus de nouvelles tendances à suivre, on peut donc choisir le jean que l'on veut "sans souffrir de faux pas de style."

Les marques de mode ne cachent pas l'amour qu'elles portent à cet accessoire: en 2018, les tops Sara Sampaio et Bella Hadid sont devenues respectivement les égéries de Joe's Jeans et True Religion. De son côté, Calvin Klein a voulu donner un coup de jeune à sa série de campagnes denim avec le clan Kardashian-Jenner, mais aussi Millie Bobby Brown et Paris Jackson.