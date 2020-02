Le jaune sera la star de votre garde-robe cet été

Présentées en septembre 2019, les collections printemps-été 2020 ont fait du jaune la couleur de la saison, dans une multitude de nuances, pour égayer et donner du pep à votre garde-robe tout au long de l'été. Une tendance dont les stars de la mode se sont déjà emparées.

Des silhouettes solaires sur les podiums

New York, Londres, Milan, Paris... Toutes les capitales de la mode se sont mises au jaune en septembre dernier proposant des silhouettes solaires, empreintes d'énergie et d'optimisme, pour le printemps-été 2020. Une belle façon d'afficher son enthousiasme au quotidien comme en vacances.

Tenues d'inspiration sportive, robes de jour, maillots de bain, tenues de soirée... Les plus grandes maisons ont misé sur le jaune comme couleur star de la saison.

Lors des défilés consacrés à la saison printemps-été 2020, Pyer Moss a présenté une robe de soirée jaune satiné, Phillip Lim a misé sur une robe d'inspiration sportive d'un jaune franc, Coach sur une robe imprimée jaune orangé et Tod's a même proposé du cuir teinté. La couleur est déclinée sous toutes les coutures et a inspiré de nombreuses maisons comme Proenza Schouler, Angel Chen, Balmain ou encore Christopher Kane. Chez Iceberg, même les sous-vêtements et maillots de bain se parent de jaune... fluo.