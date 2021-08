Le "Dirndl", une robe alpine plus en vogue que jamais

Tablier, jupe corolle et corsage blanc : le "Dirndl", emblème autrichien de la Belle Epoque, a su se réinventer au fil du temps au point de connaître ces dernières années une nouvelle jeunesse, sur ses terres et bien au-delà.

Il est "à l'Autriche ce que le kilt est à l'Écosse ou le kimono au Japon", résume Thekla Weissengruber, commissaire d'une nouvelle exposition qui retrace l'histoire surprenante de cette robe alpine, à Bad Ischl (centre).

C'est dans cette région des lacs azuréens du Salzkammergut, prisée de la puissante dynastie des Habsbourg, que la tenue en coton, portée aussi en Bavière ou dans le Tyrol, est devenue tendance.

Pratique et bon marché, elle est d'abord adoptée par les jeunes paysannes et servantes. Dérivé des dialectes, "dirndl" peut d'ailleurs se traduire par "fille".

Puis, à la fin du XIXe siècle, cette robe est appréciée par les dames de la cour en villégiature : elles affluent l'été et la trouvent bien à leur goût pour batifoler dans les alpages environnants. "Tout était très corseté" à Vienne, explique Mme Weissengruber. "Elles se sont libérées en vacances, avec ces coupes plus légères et colorées."