Le Covid-19 a fini d'achever le tailleur-pantalon et les stilettos

Non l’athleisure et le sportswear ne sont pas morts, bien au contraire . Tandis que certains ont annoncé il y a plusieurs mois la fin de cette tendance mode, le confinement et la multiplication des collections athleisure – contraction de sport et loisir (athlete et leisure en anglais) – prouvent un intérêt grandissant pour les vêtements confortables, pratiques et fonctionnels qui libèrent le corps de toute entrave. Plus qu’une simple façon de s’habiller, il s’agit même de montrer à son entourage une évolution vers un mode de vie plus clean .

Le tailleur pantalon, la cravate et les stilettos sont les premières victimes de cette révolution mode qui sonne le retour – et la pérennisation – de l’athleisure, symbole du changement profond de nos modes de vie .

Si le port du masque a totalement chamboulé vos habitudes beauté, le coronavirus, et davantage encore le confinement, ont quant à eux mis un terme aux pièces élégantes et sophistiquées de votre dressing.

Tous les sondages sur le sujet réalisés pendant ou à l’issue du confinement vont dans ce sens. C’est le cas d’un rapport rendu public par la plateforme de recherche Stylight en mars, qui faisait état d’une forte hausse des recherches et des clics pour les vêtements type athleisure ou activewear , qui permettent à la fois d’être à l’aise et de pratiquer du sport en confinement. Une habitude que les adeptes de la mode ne sont visiblement pas prêts de changer, privilégiant désormais le confort et le sport au détriment du chic et de l’élégance.

Pourquoi se prendre la tête avec une garde-robe contraignante à l’heure où les entreprises se dirigent vers une généralisation du télétravail ? La crise sanitaire a clairement fait évoluer les mentalités sur le sujet du travail à domicile, bouleversant par la même occasion les modes de consommation . Il paraît évident que celles et ceux qui resteront désormais chez eux pour s’adonner à leurs tâches quotidiennes ne le feront ni en tailleur, ni en costume, ni en cravate et encore moins en chaussures à talon .

Même le legging redore son blason

Retour à la nature, aux essentiels, aux classiques et à un mode de vie plus sain et plus green : les effets du confinement ont été nombreux sur le quotidien des confinés. Des bouleversements qui touchent tous les secteurs, de l’immobilier au tourisme en passant par les mobilités et… la mode. Les fashion addicts ne se contentent plus de vouloir être à la pointe des tendances, ils veulent également montrer leur intention d’être clean, green et désormais portés vers tout ce qui pourra leur apporter zénitude et bien-être. L’athleisure répond parfaitement à tous leurs souhaits.

Résultat, la décontraction est de mise avec un retour en force des T-shirts amples, sweats, hoodies, brassières et autres soutiens-gorge sportifs. La tendance va encore plus loin puisque même le legging, pourtant loin d’être considéré comme une pièce mode à part entière, se révèle comme un élément phare du dressing habillant désormais les mannequins les plus en vue de la planète comme Kaia Gerber, Josephine Skriver ou Izabel Goulart.

Autre indicateur et non des moindres : la multiplication des collections athleisure développées par des personnalités publiques ; les célébrités n’investissant que très rarement dans des secteurs peu prometteurs. Gwyneth Paltrow, Delilah Belle et Amelia Gray Hamlin, ou encore Demi Lovato ont toutes misé sur l’athleisure et l’activewear avec le lancement de leurs propres collections. Il ne vous reste plus qu’à troquer vos tailleurs en tweed et vos talons contre des leggings, crop tops, et autres sneakers… autrement plus confortables.