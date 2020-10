Le cottagecore, cette tendance mode qui fait fureur auprès des futures mamans.

Une tendance que de nombreuses femmes ont testée et approuvée à travers le monde, et qui séduit désormais les futures mamans, des Millennials pour la plupart, inspirées par les momfluencers du moment.

Retour aux sources. C'est une phrase que l'on entend à tout-va depuis la fin du confinement, et qui touche de nombreux domaines, même celui de la mode. En témoigne l'engouement pour l'esthétique du cottagecore, avec des milliards de hashtags comptabilisés sur les réseaux sociaux, synonyme de rusticité, de nature, et de romantisme. Une tendance que de nombreuses femmes ont testée et approuvée à travers le monde, et qui séduit désormais les futures mamans, des Millennials pour la plupart, inspirées par les momfluencers du moment.

Un baby boom suite au confinement ?

La crise sanitaire, et plus particulièrement encore le confinement, sera-t-elle à l'origine d'une explosion des naissances dans les mois à venir ? Il faudra encore du recul pour savoir s'il y aura un "corona baby-boom", mais toujours est-il que la plateforme de recherche Stylight s'est intéressée aux tendances mode des momfluencers et futures mamans et fait état d'une hausse de 79% des clics pour les vêtements de maternité l'été dernier par rapport à la même période un an plus tôt.

Stylight s'est également intéressé aux futures mamans célèbres les plus recherchées sur Google et c'est Nicki Minaj qui s'impose au sommet avec pas moins de 246.000 recherches mensuelles pour les termes "Nicki Minaj pregnancy". Suivent Gigi Hadid (201.000 recherches), qui a depuis accouché, Sophie Turner, Emma Roberts, Leighton Meester, et Ciara.