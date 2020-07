Le bob n'est plus considéré comme un accessoire ringard - © Tous droits réservés

Le bob n'est plus considéré comme un accessoire ringard - © Tous droits réservés

Plus

Victime non pas de son succès mais des préjugés et clichés qui le désignent comme un accessoire de mauvais goût, le bob tente chaque été de se faire une place dans le dressing des modeuses. Une lutte acharnée qui devrait enfin payer à l'horizon des vacances estivales puisque (même) les icônes de mode l'ont adopté, l'élevant au rang d'accessoire incontournable cette saison. De Chiara Ferragni à Kylie Jenner, voici comment porter le bob avec style jusqu'à la rentrée.

Chiara Ferragni L'influenceuse et styliste italienne, suivie par plus de 20 millions de personnes sur Instagram, a redonné ses lettres de noblesse au bob en lui offrant une place de choix dans sa garde-robe estivale. En pleine séance de bronzette sur un bateau, Chiara a opté pour un modèle rose framboise parfaitement assorti à son maillot de bain. Le tout décliné dans une matière plus rigide que ce qu'on a l'habitude de voir. Un bon point pour l'icône de mode, qui parvient à remettre au goût du jour l'accessoire star des années 90. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Chiara Ferragni (@chiaraferragni) le 14 Juin 2020 à 1 :23 PDT

Emily Ratajkowski La top américaine a définitivement adopté le bob cette saison, multipliant les looks avec des modèles divers et variés. La jeune femme le porte en version large, très 90's avec une touche sportswear, dissimulant une partie importante de son visage. Là encore, le bob est porté avec un simple maillot de bain... version topless. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Emily Ratajkowski (@emrata) le 16 Avril 2020 à 10 :45 PDT

Candice Swanepoel A la cool, avec cette petite touche "made in Jamaïca" qui fait toute la différence. Voilà comment le mannequin sud-africain a choisi de moderniser le bob. L'accessoire se pare d'un rouge vibrant, offrant un peu de pep au look très sobre de la jeune femme, qui l'associe à un maillot de bain une-pièce et des sandales plates. C'est finalement le bob, associé aux créoles, qui donne du style à l'ensemble. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Candice Swanepoel (@angelcandices) le 1 Févr. 2020 à 9 :42 PST

Kylie Jenner L'icône de mode la plus influente de la planète a également adopté le bob en 2020. Mais bien évidemment, l'Américaine a choisi de revisiter complètement l'accessoire, optant pour un modèle futuriste mi-opaque mi-transparent avec une forme très étroite. Une création qui prouve que le bob est plus moderne et stylé que jamais. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylie ???? (@kyliejenner) le 12 Mars 2020 à 12 :29 PDT