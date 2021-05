Le bandana, la pièce mode genderless que le monde s'arrache

La frontière entre les genres se révèle être de plus en plus floue dans l'univers de la mode, qui recentre désormais son offre autour de pièces unisexes, genderless, mixtes.

A l'occasion du mois des fiertés, la plateforme de recherche mondiale Stylight s'est intéressée aux pièces mode genderless les plus incontournables du moment. Pas d'étiquette, pas de distinction de genre, les accessoires et cosmétiques qui ont actuellement la cote font le bonheur des hommes comme des femmes. Et le bandana sort grand gagnant de ce top des pièces mixtes les plus convoitées.

Déjà présent lors du premier confinement, le bandana revient sous sa forme originale : porté en foulard sur la tête ou autour du cou.

Sa popularité est telle que Stylight fait état d'une hausse de plus de 1.000% des clics en 2021.

Même constat pour le chapeau en crochet, style bob, qui compte de plus en plus d'adeptes dans le monde avec des clics en hausse de plus de 600% cette année.