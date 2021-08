La robe, une pièce mode qui n'est plus réservée à la femme

Si la robe est encore loin d'être devenue la pièce star du dressing des hommes, force est de constater qu'elle se mue progressivement en pièce mixte, unisexe ou non genrée et pourrait même s'ériger en symbole de la fin d'une ère pour l'industrie de la mode, celle où hommes et femmes se différenciaient (aussi) par leurs tenues vestimentaires.

Que ce soit dans les magazines, les défilés ou encore dans les boutiques de certaines marques de luxe, la robe n'est aujourd'hui plus l'apanage des femmes. Et le phénomène n'en est qu'à ses débuts...