La robe fleurie redevient tendance

Les beaux jours sont enfin là et les rayons de soleil s'imposent pour faire notre bonheur. Désormais, on a fait de la place dans sa garde-robe pour ranger les robes estivales. Et pour ne pas se louper et être pile dans la tendance mode printemps-été 2018, il faut connaitre les modèles qui feront votre été. Un incontournable de la saison, l'imprimé fleuri, paraît à chaque coin de rue...

La robe qui relaxe Envie de légèreté, de courir dans les champs en quête de liberté, de se rêver en vacances en plein milieu de la semaine ? La robe à fleurs est le remède parfait. Non seulement c'est un basique de la garde-robe estivale de la femme mais cerise sur le gâteau, il en existe une infinité. Alors si vous cherchez la robe parfaite ou la manière la plus moderne de la porter, inspirez-vous des défilés du moment.

Quel modèle choisir ? Pièce incontournable du vestiaire estival, la robe fleurie dévoile par essence une composition florale des plus élémentaires. Ainsi, une même plante se voit démultipliée à l'infini grâce à divers techniques de représentations. Tissées, brodées ou bien tricotées, soit les fleurs font preuve d'un réalisme saisissant, soit elles s'illustrent par abstraction. Il est tout de même préférable d'éviter l'effet "tapisserie" des petites fleurs des champs en misant plutôt sur des motifs XXL, et, si possible, de différentes tailles. Côté structure, si la tendance podium est à la robe longue, mieux vaut miser sur des coupes simples et épurées pour atténuer la palette surchargée des imprimées floraux.

La robe qui convient à toutes Signe de féminité, avant tout, c'est la robe qui convient à toutes. Son imprimé léger n'alourdit pas la silhouette et apporte de la fantaisie. Alors que sa coupe housse permet de dissimuler tous les menus défauts en floutant la taille, les hanches et le haut de jambe. Coté style, elle sait changer de registre: classique en partenariat avec des tons neutres, elle sera plus vintage associée à du jaune moutarde, du bleu canard ou du bordeaux.

Une pièce basique, stylée Souvent décolletée, la robe fleurie sait aussi se montrer plus glamour sur sandales à talons, plus trendy avec des soquettes... Alors qu'elle devient bohème et casual quand elle rencontre des boots ou des bottes. C'est cette carte un peu folk que vous pouvez jouer pour retrouver des looks tendance !