La robe blazer, star des fêtes de fin d'année

Pour établir ce rapport, Stylight a analysé les influences et comportements d'achat en ligne de ses 12 millions d'utilisateurs mensuels uniques. Pour connaître les tendances en matière de tenues de fête, l'équipe du moteur de recherche s'est intéressée à ses propres données ainsi qu'à celles de Google au mois de novembre 2019 en les comparant à celles de novembre 2018.

En vogue sur les podiums comme sur les tapis rouges, la robe blazer sera l'une des pièces les plus plébiscitées à l'occasion des fêtes de fin d'année, d'après des données fournies par Stylight. Le moteur de recherche fait état d'une hausse de plus de 1.000% du nombre de clics pour ces robes en novembre 2019 par rapport à la même période l'an dernier.

Une robe absolument!

Que vous passiez Noël et le Jour de l'an en famille, entre amis, ou en amoureux, vous devriez apercevoir au moins une robe blazer au cours de la soirée tant le modèle est plébiscité par les fashion addicts et autres internautes.

Il ne s'agira toutefois pas de la seule star de la soirée puisque les robes aux manches transparentes, et plus particulièrement aux manches en organza, sont également très sollicitées avec une augmentation de plus de 1.000% des recherches également.

La garde-robe festive des femmes devrait également être constituée de robes asymétriques (+409%), de robes à manches bouffantes (+382%), de robes à volants (+169%), de robes froncées (+96%) ou encore de pantalons évasés à sequins (+22%).