La résille parmi les "tendances mode les plus inattendues" de 2020

Partout et sur tout!

En ce début d'année, Stylight s'est intéressé aux "10 tendances mode les plus inattendues de 2020" avec des inspirations qui proviennent des réseaux sociaux mais également des recherches effectuées par les internautes. À partir des données Stylight et Google Trends, ont été déterminées les tendances, produits et marques qui ont connu une augmentation d'intérêt et de trafic.

La résille se place au sommet de ces tendances inespérées: robes, chemises, tops, escarpins et même bottines, elle sera partout en 2020.

Stylight indique que le nombre de clics sur les produits résille a doublé en janvier 2020 par rapport à janvier 2019.