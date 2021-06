La pièce mode WTF qui va buzzer : le pantalon hybride de Balenciaga

Demna Gvasalia, directeur artistique de Balenciaga, ne cesse de surprendre avec des vêtements tous plus originaux et décalés les uns que les autres qui peuvent se targuer de séduire un public toujours plus large (et plus jeune). Le dernier en date ? Un pantalon hybride, entre le jean et le bermuda cargo, qui devrait rapidement faire le buzz.

Quatrième marque la plus populaire au monde (d'après The Lyst Index du premier trimestre 2021 de la plateforme de recherche mondiale Lyst) après Gucci, Nike et Dior, la maison Balenciaga est parvenue à conquérir le cœur de la Gen Z, qui raffole de ses T-shirts les plus classiques comme de ses vêtements les plus osés.

Depuis son arrivée à la direction artistique de la maison, Demna Gvasalia casse régulièrement les codes à coup de déconstruction et de références anti-mode.

De la même façon, il nous interroge sur notre rapport à la mode et à la société, floute les frontières entre les genres et les cultures et détourne des objets de consommation courante en véritables accessoires de luxe.

Le styliste géorgien nous pousse en permanence dans nos retranchements, en somme. En témoigne sa dernière collaboration à succès avec la maison Gucci, "The Hacker Project", qui se joue des contrefaçons. Une démarche innovante, qui permet à la maison de se démarquer. Et ça fonctionne puisque le public, notamment les plus jeunes, en redemande, saison après saison.