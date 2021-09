La jupe tutu fait son grand retour cet automne

Avis aux fans de la série culte "Sex and the City" et aux looks inspirants de Carrie Bradshaw : la jupe tutu, l'une des pièces favorites de la journaliste new-yorkaise, s'apprête à faire un retour remarqué dans le dressing des femmes.

Une pièce emblématique de la légendaire Carrie Bradshaw

Si vous avez regardé la série "Sex and the City", vous n'avez pas pu passer à côté de la jupe d'un blanc immaculé que Carrie Bradshaw porte dans le générique au moment où elle se fait éclabousser par un bus. Il s'agit bel et bien d'une jupe tutu, pièce qu'elle a portée à de multiples reprises dans la série phare de HBO. On la trouve en tout cas dans toutes les collections de rentrée des enseignes et marques de prêt-à-porter. Et les internautes lui vouent depuis quelques semaines un intérêt grandissant. La plateforme Etsy a constaté au cours des trois derniers mois une hausse de 29% des recherches pour les jupes tutu en tulle par rapport à la même période un an plus tôt, proposant elle-même de nombreux modèles du genre. L'augmentation est encore plus marquée sur la plateforme mondiale Stylight avec une hausse des clics de 80% pour la catégorie entre le 1er et 19 septembre dernier comparé à la même époque en 2020.

La jupe tutu va avec tout !