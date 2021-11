La Gen Z déringardise (et adopte) le tailleur jupe

Le tailleur version jupe peut aujourd'hui se targuer de faire un retour fracassant sur le devant de la scène mode et de se tailler une place de choix dans le dressing de la génération Z et des milléniaux, les deux cibles privilégiées des acteurs de la mode.

Lena Situations, Dua Lipa, Camila Mendes, Emma Chamberlain ou encore Hailey Bieber Baldwin comptent parmi les personnalités de la Gen Z qui ont déjà adopté le tailleur jupe, le réinterprétant à leur sauce dans des versions combinant élégance et modernité à une touche sexy.

Et qu'on ne s'y trompe pas, si le tailleur jupe fait de nombreux adeptes lorsqu'il se décline en soie, en matelassé ou dans des matières plus classiques, il est également plébiscité dans sa version la plus noble : en tweed.

Exit le côté madame ultra chic et bon genre, le tweed a la cote auprès des vingtenaires et même moins…

Olivia Rodrigo, 18 ans, a fait sensation lors de sa visite à la Maison Blanche en juillet dernier. Invitée par Joe Biden, la star de la pop s'est illustrée dans un tailleur jupe en tweed qui n'est pas passé inaperçu et a pu contribuer à redorer le blason d'une pièce que l'on croyait pourtant finie.

Les milléniaux ne sont pas en reste, à l'image de Chiara Ferragni, sans doute l'une des influenceuses les plus puissantes au monde, qui semble elle aussi avoir été séduite par cette pièce iconique.