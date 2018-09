La Fashion Week de Londres en 3 tendances

De quoi remettre de l'ordre dans le vestiaire des femmes, et leur permettre de découvrir quelles pièces, matières, et couleurs, auront la cote la saison prochaine.

La Fashion Week de Londres a livré ses tendances et inspirations pour la saison printemps-été 2019.

Shiny London

Tout comme à New York, les couleurs vives sont présentes à Londres, mais la tendance est beaucoup moins marquée. La capitale britannique a privilégié les matières brillantes, les paillettes, et les strass, dans un esprit seventies et eighties la plupart du temps.

La maison Halpern s'est tout particulièrement distinguée en matière de brillance, jonglant entre une palette multicolore flamboyante et des effets de scintillance 100% disco. Les jeux de brillance sont également présents chez David Koma, et dans une moindre mesure chez Mary Katrantzou, Nicopanda, et Julien Mcdonald.