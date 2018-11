La doudoune fait son grand retour dans le vestiaire des femmes

Délaissées un temps au profit des longs manteaux et des peaux lainées, les doudounes reviennent en force cette saison, comme l'ont montré de nombreux créateurs sur les podiums. Baisse des températures oblige, plusieurs mannequins et icônes de mode ont déjà affiché la couleur et dévoilé leurs modèles de prédilection, offrant un aperçu des looks qui auront la cote tout au long de l'hiver. Tour d'horizon.

Sportive comme Romee Strijd Si on la connait sexy avec Victoria's Secret ou ultra glamour lors de soirées officielles, la top néerlandaise Romee Strijd affiche également un look casual, voire sportif, lorsqu'elle s'éloigne des podiums. Alors qu'elle se trouvait à New York, la blonde a enfilé une doudoune, optant pour un modèle matelassé décliné dans une teinte sobre. Le tout porté avec un pantalon de jogging et des sneakers pour un look décontracté, qui tranche avec ses tenues habituelles.

Ultra chic comme Chiara Ferragni Lorsqu'elle s'illustre en doudoune, l'Italienne Chiara Ferragni ne fait pas les choses à moitié et choisit un modèle grand luxe. La blogueuse et femme d'affaires a jeté son dévolu sur une création à capuche Fendi, reconnaissable entre toutes, ornée de l'iconique logo de la maison. Le tout associé à une tenue casual composée d'un sweat, d'un jean noir et de bottines à talon.

XXL comme Heidi Klum Pile dans la tendance du moment, la top Heidi Klum a privilégié une doudoune oversized alors qu'elle profitait de quelques jours à la montagne. Une création qui permet d'avoir du style tout en bénéficiant d'une protection optimale contre le froid. Le petit plus? La star se démarque en choisissant un modèle rose, histoire d'égayer la saison.

Façon nineties comme Barbara Palvin La top hongroise Barbara Palvin s'est adonnée à un entraînement intensif pour être au top lors du traditionnel Victoria's Secret Fashion Show, qui s'est déroulé le 8 novembre dernier. Alors qu'elle se rendait dans une salle de sport huppée, la belle a été photographiée dans une tenue tout droit sortie des nineties, arborant un sweat à capuche, des leggings et une doudoune matelassée rouge et noir. Le tout accentué par sa coiffure: une queue de cheval haute.