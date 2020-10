La doudoune d'intérieur va faire un carton cet hiver, on vous explique pourquoi.

A l'instar du short cycliste et des dad shoes, la doudoune sans manches fait partie de ces pièces mode qu'on déteste autant qu'on les adore et qu'on s'obstine à porter sans réellement savoir pourquoi. Bonne nouvelle (ou mauvaise nouvelle) : la doudoune sans manches pourrait être la star de votre dressing cet hiver. Vous allez enfin pouvoir porter cette pièce que vous n'assumiez pas autrefois...

"Il y a un phénomène 'doudounes' qui est important. Comme on a peur de mettre le nez dehors car tout est douteux, pollué, voire vecteur de maladies, on a plutôt tendance à rester chez soi ou à limiter les mouvements extérieurs. Toutes les tendances qui se passaient avant à l'extérieur se passent désormais à l'intérieur, donc il faut se sentir protégé. Il y a une tendance à la 'doudounisation' de la maison et du cadre de vie . Si on reste plus à l'intérieur et si on est plus en recherche de confort, il va falloir qu'on augmente les couches protectrices", explique Vincent Grégoire, tendanceur chez Nelly Rodi.

A l'image du pyjama, du jogging et autres pantoufles qui vous ont permis de garder le cap pendant la période de confinement, la doudoune sans manches vous accompagnera tout au long de l'hiver, du matin jusqu'au soir et même lors des soirées organisées - en petit comité - dans votre home sweet home.

Alors que les podiums avaient prédit la fin de la doudoune pour la saison automne-hiver 2020-2021 au profit des manteaux longs classiques, la Covid-19 en a décidé autrement. En ces temps de pandémie, hommes et femmes ont besoin de se sentir protégés et les vêtements représentent bien souvent ce cocon dans lequel on se sent bien

"On a envie de porter la doudoune quand on est dehors mais aussi à l'intérieur car on est moins en représentation . On se fiche des conventions. Quand on est à la maison, on est dans un espace de liberté, on est détaché des contraintes et on envoie un peu valdinguer le qu'en-dira-t-on. On a juste envie d'être bien et confortable", poursuit Vincent Grégoire.

Et peu importe s'il s'agit ou non d'une pièce qui ne fait pas l'unanimité, l'important est de se sentir bien et de supporter cette baisse de température à la maison.

Cet hiver, nombreux seront celles et ceux qui rechercheront la chaleur et le confort de la doudoune sans manches lorsque les fenêtres seront ouvertes et que le froid s'engouffrera dans leur habitation.

Un constat amplifié par un geste barrière qui prend de plus en plus de poids ces dernières semaines : l'aération du logement, notamment lorsqu'on est en présence de proches . Nombreux sont les professionnels de la santé qui alertent la population sur la nécessité d'aérer régulièrement son logement pour réduire le risque de propagation du coronavirus.

L'astuce ? Miser sur un look décalé

La doudoune sans manches sera donc un incontournable de l'hiver, que vous le vouliez ou non. Mieux vaut donc l'assumer et l'exhiber avec style… même à la maison. Car il faut le dire, vous serez sans doute amené à la porter lors de soirées improvisées chez vous ou chez vos proches. Autant miser sur un look totalement décalé, ultra fun, qui transformera cette pièce tant incriminée en véritable star de la saison.

C'est en tout cas ce que préconise Vincent Grégoire : "Il faut s'amuser en la décalant, en la détournant et en assumant son côté un peu 'mémère' et 'pépère'. J'aime bien quand on met une doudoune sans manches avec une robe de soirée. Pour se faire plaisir, si on ne peut plus aller au restaurant, on s'habille bien quand même pour faire un truc à la maison et pour évoquer des moments de fête et de paraître. Et on joue le décalage. Le mieux est qu'elle complète une tenue avec laquelle elle n'est pas censée accompagner".

Il ne reste plus qu'à passer de la théorie à la pratique et de vous mettre sur votre trente-et-un en ressortant votre plus belle doudoune de vos placards.