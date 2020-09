La croix en passe de devenir un accessoire mode incontournable

Symbole de foi, la croix pourrait également devenir l’accessoire mode que tout le monde s’arrachera cet automne. C’est le constat établi par la plateforme de recherche Stylight qui note un intérêt croissant dans le monde pour l’objet sacré avec un accent porté sur les colliers et plus précisément encore les pendentifs en forme de croix.

Entre la mode et la religion, il n’y a qu’un pas. On l’avait déjà vu en 2018 lors du Met Gala au Metropolitan Museum of Art de New York avec le thème "Corps célestes : mode et imagerie catholique" qui avait inspiré les modeuses les plus en vue de la planète. Cet automne, la religion s’immisce à nouveau dans la mode et prend cette fois la forme d’un objet, entre symbole de foi et accessoire tendance : la croix.

La plateforme de recherche Stylight, qui a analysé le comportement d’achat de ses millions d’utilisateurs mensuels sur ses plateformes internationales, a observé une hausse de 112% des clics sur les chaînes avec pendentifs en croix sur les huit premiers mois de l’année par rapport à la même période l’an dernier. Faites-vous donc à l’idée que le symbole sacré fera partie intégrante de votre quotidien dès cet automne.