L'imprimé hawaïen de retour : est-ce (vraiment) une bonne nouvelle ?

Qui dit été, dit envie d'évasion. Cette année, la pandémie mondiale ne nous permettra pas de traverser toutes les frontières, alors la mode nous aide à voyager vers des destinations paradisiaques, à commencer par Hawaï. L'incontournable imprimé, star des années 90, n'est plus l'apanage des surfeurs, et s'impose même sur (presque) toutes les pièces de notre dressing.

Que se passe-t-il dans la mode ? Une année passée en jogging et pyjama et voilà que le monde marche sur la tête au point de remettre au goût du jour les pièces et accessoires les plus ringards des précédentes décennies. Cela se poursuit avec un motif pourtant fortement critiqué par la sphère mode : l'imprimé hawaïen.

Il fait son grand retour et contrairement à ce que l'on pourrait croire, il n'est plus réservé aux surfeurs.

Rassurez-vous, on a bien dit "imprimé hawaïen" et pas "chemise hawaïenne". Cette pièce, qui trônait jadis dans le dressing de ces messieurs, ne revient pas sur le devant de la scène. Certes, le monde s'est arrêté pendant plus d'un an en raison de la pandémie mondiale mais nous n'en sommes pas encore là...

Reste que l'imprimé hawaïen s'invite lui dans nos placards (et nos valises) et il va bien falloir trouver le moyen d'en faire quelque chose.