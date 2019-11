L'Art Déco est tendance en bijouterie selon Sotheby's

En joaillerie, le style Art Déco des années 20 est tendance, comme en atteste la maison de vente aux enchères Sotheby's. Lors de l'une de ses ventes, un bracelet Cartier en saphir et diamant a rapporté 6,1 millions de dollars.

"Avec son sensationnel saphir de Birmanie en forme de pain de sucre et ses puissants motifs géométriques, le bracelet Cartier qui a fait sensation est un réel chef-d’œuvre. Il compte parmi les pièces Art Déco les plus importantes que nous ayons manipulées."

Le record est l'indicateur d'une tendance, selon Sotheby's.

"La magie de l'Art Déco continue à ensorceler les collectionneurs du monde entier. Le catalogue s'est écoulé à une vitesse vertigineuse", se réjouit David Bennett, de Sotheby's Genève.

Ce bracelet, serti d'un cabochon en saphir de Birmanie de 46,07 carats, n'est pas la seule pièce à avoir déclenché une frénésie d'enchères: une parure broche et pendentif Cartier en émeraude et diamant de 1927 s'est vendue à 1,1 million de dollars, soit plus de 4 fois son estimation. Un sautoir en diamant et cristal créé par Chaumet en 1929 a rapporté 529.397 dollars. Au mois de mai, un collier Beaumont en émeraude et en diamant de 1930 avait atteint les 3,6 millions de dollars chez Sotheby's.