Izabel Goulart, Romee Strijd, Jasmine Tookes : les tops craquent pour les rayures

Si l'été est généralement plus propice aux imprimés fruités ou fleuris, cette saison a également fait la part belle aux rayures, plus présentes que jamais.

Verticales, horizontales ou déstructurées : elles s'imposent sur une large sélection de pièces du vestiaire féminin, apportant une touche graphique aux looks estivaux. Inspirez-vous d'Izabel Goulart, de Jasmine Tookes, ou encore de Romee Strijd pour porter les rayures avec style.

Effortless chic comme Izabel Goulart

De retour à Paris après des vacances au soleil, Izabel Goulart a troqué ses maillots de bain et robes de plage contre une tenue mettant à l'honneur le chic à la parisienne. La top brésilienne arbore un total look "black & white" composé d'un pantalon taille haute évasé à rayures verticales, surmonté d'un simple T-shirt blanc et d'un blouson en cuir. Le tout accessoirisé avec une paire de solaires rondes et une casquette pour la touche décontractée.

Décontractée comme Romee Strijd

Pantalon, jupe, maillot de bain : la top néerlandaise Romee Strijd s'est amusée à décliner les rayures à toutes les sauces cet été. En vacances dans les Bermudes, la jeune femme a arboré plusieurs crop tops noués juste au-dessous de la poitrine entièrement recouverts de rayures, dont un modèle orné de rayures horizontales et en biais jaunes et blanches. Un haut solaire adouci par une jupe plus sobre proposée dans une couleur naturelle. Un look idéal qui permet de porter la rayure sans risquer l'effet "too much".

Solaire comme Jasmine Tookes

La top-modèle américaine Jasmine Tookes, qui fait partie des Anges Victoria's Secret depuis 2015, s'est elle aussi laissée séduire par les rayures cet été, proposant un cliché entièrement dédié au motif. Profitant du soleil, la jeune femme a joué les naïades dans un maillot de bain aux multiples découpes, entièrement orné de rayures verticales multicolores. Une pièce beachwear qui fait écho aux parasols et aux transats rayés qui l'entourent sur la plage.