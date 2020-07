Inclusivité : les marques qui s'adressent à toutes les femmes séduisent toujours plus.

Le moteur de recherche Stylight s'est intéressé aux marques inclusives qui ont gagné en popularité ces derniers mois. C'est le cas de la griffe Savage x Fenty by Rihanna, dont la notoriété s'est établie en trois ans.

Rihanna, lingerie et activewear

Avec la marque Savage x Fenty, la chanteuse Rihanna a souhaité proposer de la lingerie de qualité à toutes les femmes, quels que soient leur âge ou leurs mensurations, à des prix accessibles.

Un pari relevé haut la main au regard des chiffres fournis par Stylight. Le moteur de recherche fait état d'un bond du nombre de clics de +1.126% en mai 2020 par rapport au mois précédent. Non contente de proposer des défilés grandioses avec des femmes de tous âges, de toutes morphologies et de tous horizons, Rihanna peut se targuer d'avoir bouleversé le marché des sous-vêtements.

Moins connue du grand public, la marque green et inclusive Felina est à suivre de très près car elle semble gagner progressivement en popularité. Le nombre de clics sur les produits de cette griffe a enregistré une hausse de 986% en mai 2020 par rapport à un an plus tôt.

Le constat est le même pour les marques swimwear, qui proposent un large choix de tailles. Elles ont trouvé leur communauté, qui ne cesse de grandir chaque jour.

C'est le cas des marques Reina Olga (+489% des clics par rapport à mai 2019) et Frankies Bikinis (+657%).

Plus récemment, ce sont les marques activewear qui se sont lancées sur ce créneau, proposant des produits adaptés à toutes les morphologies, pas seulement aux sportives averties. La griffe Prana a, par exemple, vu les clics sur ses produits augmenter de +8.179% en mai par rapport à la même période un an plus tôt.

Pour fournir ces données, Stylight a analysé le comportement d'achat de ses 12 millions d'utilisateurs sur trois périodes : mai 2019 contre mai 2020, janvier 2020 contre mai 2020, et avril 2020 contre mai 2020.