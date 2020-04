Imprimés, teintes pastel, eighties : zoom sur les tendances swimwear de l'été 2020

Si le printemps vient tout juste de pointer le bout de son nez, les regards sont déjà tournés vers la saison estivale avec les premières tendances en matière de maillots de bain. D'après le dernier rapport de Stylight, les modèles rétro inspirés des 80's, les nœuds, les couleurs pastel et les motifs animaliers seront omniprésents sur la plage cet été.

Déjà l'été La première tendance, et non des moindres, ne concerne pas le design des maillots de bain à proprement parler, mais le simple fait que les fashion addicts s'intéressent d'ores et déjà aux pièces essentielles de l'été. Face à la crise sanitaire mondiale, les consommateurs semblent avoir renoncé à se procurer des vêtements pour le printemps, privilégiant une saison dont ils pourront profiter pleinement. Stylight observe une hausse de 83% des clics pour la catégorie maillots de bain en mars sur ses plateformes internationales par rapport à la même période un an plus tôt. Une augmentation amorcée dès le mois de janvier.

Noeuds, volants et autres froufrous Dans un esprit glamour et fantaisiste, les maillots de bain se pareront d'une multitude de froufrous cet été pour un look ultra habillé sur la plage. En revanche, contrairement à ce que l'on pourrait penser, ce ne sont pas les couleurs vibrantes qui s'inviteront dans votre valise mais les teintes pastel, particulièrement demandées sur la plateforme de recherche dédiée à la mode. On note une augmentation de 2.582% des clics sur Stylight par rapport à la même période un an plus tôt. Les nœuds séduisent également les amateurs de mode avec une hausse de 1.273% des clics sur la catégorie. Même constat pour les modèles inspirés des années 80, très échancrés, ainsi que pour les imprimés animaliers: zèbre, python, léopard. Les deux catégories enregistrent une augmentation de plus de 1.000% du nombre de clics par rapport à la même période l'an dernier. Dans l'esprit "froufrous", les volants seront de la partie avec une augmentation de 665% des clics. Qu'ils s'imposent sur les bretelles, l'encolure, le décolleté ou le bas du bikini, ils apportent une touche glamour à votre tenue.