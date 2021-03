Harry Styles aux Grammy Awards : le boa, cet accessoire rétro remis au goût du jour !

C'est officiel, le boa en plumes n'est plus has been ! On remercie pour cela Harry Styles, qui a remis au goût du jour cette pièce démodée lors de la dernière cérémonie des Grammy Awards.

On s'arrache désormais l'accessoire partout dans le monde, même si la période ne se prête pas vraiment aux soirées disco. Décidément, 2021 sera synonyme de grand retour en arrière niveau mode, en témoignent ces pièces de mode des années 90 qui font (vraiment) leur grand retour !