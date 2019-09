Halloween: quels costumes auront la cote cette année?

Pour parvenir à ce classement des costumes les plus tendances pour Halloween 2019 , Lyst a comparé le comportement d'achat en ligne de quelque 104 millions d'internautes par an, mais aussi les mentions et statistiques d'engagement sur les réseaux sociaux depuis janvier 2019.

Les célébrités comme modèles

La rappeuse américaine Lizzo arrive en deuxième position. Si les costumes inspirés par les looks de la chanteuse ont la cote, c'est surtout le maillot de bain mis à l'honneur lors des derniers MTV Video Music Awards qui fait sensation: plus de 10.000 visites sur Lyst pour des vêtements de couleur jaune dans les deux semaines qui ont suivi sa prestation.

Parmi les autres grandes tendances observées pour Halloween, figurent les costumes en lien avec le film "Once Upon a Time in Hollywood", les tenues et accessoires évoquant "Les Filles du Docteur March" et les déguisements associés à la chanson "Old Town Road" de Lil Nas X et Billy Ray Cyrus. Certains voudront peut-être rendre un dernier hommage à Karl Lagerfeld, décédé en février dernier, en arborant son iconique chemise blanche à col haut (+67% des demandes depuis juillet).

