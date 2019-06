Fluo, tie & dye et "janties": les tendances mode des festivals de l'été?

Voici les grandes tendances vestimentaires qui devraient avoir la cote dans les festivals de cet été.

La plateforme de recherches mode Lyst a compilé un rapport concernant les tenues et accessoires qui devraient dominer la saison des festivals d'été.

En combinant des données de comportement d'achat en ligne de plus de 5 millions de consommateurs avec des recherches concernant des tendances émergentes ou établies au cours des trois dernières années, l'entreprise a identifié 5 grandes tendances qui devraient déferler sur les festivals à venir.

Les tendances les plus fortes sont celles des teintes fluos, des motifs tie and dye et des shorts cyclistes: le site a enregistré une progression de 98% des recherches concernant le jaune et le vert fluo (une couleur adorée par le mannequin star Kendall Jenner) au cours des trois derniers mois. Les cyclistes ont eux aussi connu un bel essor dans les recherches en ligne. Les textures brillantes comme les sequins et les coloris métallisés ont été identifiés comme la deuxième grande tendance des festivals, les bikinis à paillettes arrivant en tête (+76% de recherches au cours du dernier mois).

En troisième place, les sandales en plastiques et les grosses baskets continuent de plaire aux festivalières. Les recherches concernant les sandales en plastique ont augmenté de 34% depuis début mars. A la quatrième place on trouve les solaires futuristes (à l'instar de la collaboration sportive de Kim Kardashian/Carolina Lemke dévoilée ce mois-ci) et les bobs rétros. Les recherches concernant les lunettes de soleil de sport ont gagné 650% en une semaine.

Mais la prévision la plus controversée en matière de tenue festivalière va au "janty" (contraction de jean et panties, qui signifie culotte), que Lyst a placée en cinquième position. Ce terme a enregistré une augmentation de 2.250% de pages vues depuis la mi-mars, depuis que la griffe Y/Project a présenté sa première "culotte en jean" lors de son dernier défilé.



L'intégralité du "Trend Report: Festival Fashion 2019" est consultable sur www.lyst.com/news/festival-fashion/