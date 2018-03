Fashion Week : les dix tendances phare de l'automne-hiver 2018-2019

Alors que vient de s'achever le mois de la mode, entamé début février dans la Grosse Pomme, l'heure est au bilan.

Pièces incontournables, couleurs dominantes, imprimés rois, matières stars : quels essentiels s'inviteront dans le dressing des femmes l'hiver prochain ? New York, Londres, Milan, et Paris, ont rendu leur verdict, et livré plusieurs inspirations pour la saison automne-hiver 2018-2019. Imprimés animaliers, vraie ou fausse fourrure, eighties, sportswear, ou encore costume masculin revisité... Voici dix tendances à adopter dès la rentrée prochaine.

