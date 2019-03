Si la Fashion Week est un véritable révélateur de tendances pour les saisons à venir, les podiums révèlent également parfois des créations totalement excentriques que seule une poignée de fashion addicts est en mesure de porter.

Accessoires extravagants, créations démesurées ou chaussures totalement loufoques: retour en images sur les pièces les plus folles aperçues sur certains défilés à New York, Londres, Milan, et Paris.