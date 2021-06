Fashion Alerte : les ugly shoes compensées sont de retour !

Mais que fait la fashion police ? Ces derniers mois, la mode prend un virage inattendu. Et on ne parle pas de révolution green (qui a pourtant bien lieu) ou de tournant digital (qui a lui aussi bien lieu) mais d'une revanche du moche, ou disons-le plus diplomatiquement, du "moins sophistiqué", sur le beau, l'élégant, le raffiné. Résultat, l'été sera placé sous le signe des Crocs, des sandales méduses et même des claquettes (on vous rassure, sans chaussettes).

Une autre tendance, incontournable ces dernières années, pourrait suivre le même chemin : les ugly shoes, les chaussures moches. Ce sont des baskets aux lignes épurées, assez imposantes, qui se distinguent plus par leur confort que par leur élégance.

Pour le reste, l'esthétique en l'occurrence, tout est question de subjectivité. Il y a ceux qui détestent, et croyez-le ou non, ils sont peu nombreux, et ceux qui adorent au point que le style s'est imposé il y a quelques années comme "LA" tendance à suivre.