Exit le jogging, l'été marque le grand retour du boho chic.

Mais avec l'arrivée des beaux jours, on en a marre du pyjama. Il est temps de renouer avec une garde-robe plus dynamique, plus élégante et moins décontractée, qui va sans aucun doute vous aider à retrouver le moral. A vos foulards et vos vestes d'inspiration folklorique, c'est le bohème chic qui s'imposera dans votre dressing la saison prochaine.

Adieu jogging, pantalon de pyjama et jean boyfriend ! Le printemps arrive et avec lui son grand ménage dans vos dressings.

Le bohème chic, un zeste d'élégance décontractée

Toujours en quête d'un certain confort, les femmes se tournent progressivement vers des pièces plus chic et sophistiquées à l'approche du printemps. Enfin une bonne nouvelle !

Place à la tendance bohème chic, ou boho-chic, avec des pièces amples, colorées et bien plus élégantes que celles auxquelles nous nous sommes habitués ces derniers mois.

Stylight fait état d'une hausse de 62% des clics pour les vestes d'inspiration folklorique pour le printemps 2021.

En parallèle, on constate une augmentation de 27% et de 24% respectivement des pantalons fluides en soie à taille haute et des foulards en soie, deux éléments phares du look bohème chic.