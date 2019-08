Eté 2019 : les solaires les plus audacieuses portées par nos icônes de mode préférées

Saison de tous les possibles, l'été offre à chacun la possibilité de s'offrir quelques excentricités en matière de prêt-à-porter. Ça tombe bien, mannequins, influenceuses et autres icônes de mode ne s'en sont pas privées, et ont cette année choisi des lunettes de soleil toutes plus audacieuses les unes que les autres. Formats rikiki, couleurs flashy, et formes excentriques : il y en a pour tous les goûts.

Passionnée comme Izabel Goulart La top brésilienne ne recule devant rien lorsqu'il s'agit de mode, et elle a bien raison. En vacances sur la côte amalfitaine, en Italie, la belle brune a choisi une tenue haute en couleur, pile dans l'esprit "dolce vita", qu'elle accessoirise avec une paire de lunettes de soleil en forme de cœur. Un style original que seules les plus audacieuses oseront d'ici la fin de la saison. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Izabel Goulart (@izabelgoulart) le 7 Août 2019 à 9 :22 PDT

Version mini comme Chiara Ferragni L'influenceuse et styliste italienne multiplie les looks depuis son départ en vacances, et a déjà présenté une large sélection d'accessoires sur les réseaux sociaux, dont plusieurs paires de solaires. Sous le soleil d'Ibiza, la jeune femme porte des lunettes ovales XXXS qui couvrent tout juste ses yeux. Un choix judicieux puisque la belle a opté pour un look version miniature, du short au haut de maillot de bain en passant par la pochette. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Chiara Ferragni (@chiaraferragni) le 1 Août 2019 à 6 :27 PDT

Flashy comme Kylie Jenner La star de télé réalité et entrepreneuse Kylie Jenner sait exactement comment ne pas passer inaperçue. Et si la célèbre brune porte des teintes sobres comme le noir, elle n'oublie jamais d'accessoiriser sa tenue avec des couleurs plus vitaminées, voire carrément flashy. C'est le cas cet été avec ces solaires ovales miniatures déclinées en rose fluorescent - difficile de les louper - assorties à des escarpins vintage. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylie (@kyliejenner) le 28 Juil. 2019 à 10 :54 PDT

Rétro chic comme Lais Ribeiro Le mannequin brésilien Lais Ribeiro ne la joue pas classique en vacances, privilégiant des accessoires audacieux. Côté lunettes de soleil, l'Ange Victoria's Secret fait le choix de la couleur, rouge vibrant de préférence, et opte pour des montures papillon, d'inspiration rétro. Des accessoires parfaitement assortis à sa tenue, un brin sexy. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Lais Ribeiro (@laisribeiro) le 20 Juin 2019 à 11 :24 PDT