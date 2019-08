Eté 2019 : les icônes de mode adeptes du jaune et du vert néon

Mannequins, influenceuses, et autres icônes de mode ont toutes adopté le néon, vert ou jaune de préférence, pour déambuler sur la plage, flâner au bord de la piscine, ou profiter d'une balade sur un yacht. Izabel Goulart, Winnie Harlow, et Chiara Ferragni nous montrent comment porter le néon à la perfection jusqu'à la fin de l'été.

Le jaune et le vert néon s'imposent bien comme les couleurs de la saison estivale, confirmant les tendances observées sur les podiums en septembre 2018.

Solaire comme Izabel Goulart

La Brésilienne ne jure décidément que par les couleurs vibrantes et flashy cet été, enchaînant notamment les looks néon. Après avoir été photographiée dans un ensemble short en denim et body vert néon à Mykonos, la top a carrément misé sur un maillot deux-pièces - ultra échancré - jaune néon lors de son escale en Italie. Une création d'inspiration sportive grâce à un haut type brassière qui n'a pas dû passer inaperçue sur la côte amalfitaine.