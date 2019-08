Eté 2019 : le tie and dye a toujours la cote auprès des icônes de mode

Si la mode des années 1990 revient sur le devant de la scène cette saison, c'est un imprimé indissociable des seventies qui semble obtenir les faveurs des fashion addicts. Le tie and dye séduit autant les amatrices de tenues rock que les amoureuses d'un style plus romantique ou streetwear. Quoi qu'il en soit, il s'agit incontestablement de l'imprimé star de l'été 2019, comme le montrent Alessandra Ambrosio, Josephine Skriver ou encore Vittoria Ceretti, qui l'ont essayé et adopté.

Façon american girl comme Alessandra Ambrosio La top brésilienne a choisi une tenue rétro pour montrer son affection pour les Etats-Unis le jour de la fête nationale, le 4 juillet dernier. L'ex-Ange Victoria's Secret a opté pour une combinaison ample, intégralement ouverte pour le côté sexy et recouverte d'un imprimé tie and dye bleu et blanc, et pour un bandana rouge. La tenue idéale pour rendre hommage à son pays de cœur. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Alessandra Ambrosio (@alessandraambrosio) le 4 Juil. 2019 à 1 :22 PDT

Version streetwear comme Josephine Skriver Comme à son habitude, le mannequin danois la joue cool et décontracté lorsqu'elle n'est pas sur un podium ou un shooting photo. La belle a jeté son dévolu sur un sweatshirt tie and dye aux couleurs flashy, un mix de turquoise, de vert, de violet et de blanc, qu'elle associe à un short en denim, des chaussettes et des sneakers blanches. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Josephine Skriver (@josephineskriver) le 5 Août 2019 à 11 :06 PDT

Casual comme Vittoria Ceretti La top italienne Vittoria Ceretti joue la carte de la simplicité lorsqu'elle est en vacances, optant pour des basiques revisités. C'est le cas alors qu'elle profite de quelques jours de détente dans son pays natal. La brune au regard pétillant est vêtue d'une petite robe à fines bretelles, qui aurait pu passer inaperçue sans cet imprimé tie and dye décliné dans des nuances de rose, de saumon et d'orange. Une tenue parfaite pour des vacances au soleil. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Vittoria Ceretti (@vittoria) le 7 Août 2019 à 5 :55 PDT

Sexy comme Hailey Bieber La top américaine Hailey Bieber - anciennement Hailey Baldwin - est très discrète sur les réseaux sociaux; ce qui ne l'empêche pas de s'afficher dans des tenues à la pointe des tendances. Adepte de l'imprimé tie and dye, la jeune femme a choisi un look sexy pour mettre à l'honneur ce motif star des années 70. Elle porte un sweat long et ample, association de rouge, de jaune, de bleu et de blanc, avec des sandales au talon vertigineux. Ce qui fait toute la différence, et met en valeur ses jambes interminables. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Hailey Rhode Bieber (@haileybieber) le 7 Juin 2019 à 11 :27 PDT