Eté 2019 : le foulard fait son grand retour

La top brésilienne est décidément à la pointe des tendances cet été. Après les imprimés félins, le jaune néon, et l'indémodable short en denim, Izabel Goulart la joue bohème avec un foulard coloré dans les cheveux. Pour sublimer sa queue de cheval, la jeune femme a opté pour un modèle aux imprimés vibrants, qui colle parfaitement avec ses vacances placées sous le signe de la dolce vita sur la côte amalfitaine. Un accessoire qu'elle combine à un mini-short blanc et une chemise nouée au-dessus du nombril.

Style pirate comme Bella Hadid

De plus en plus discrète sur les réseaux sociaux, Bella Hadid a tout de même partagé quelques clichés de ses vacances sur Instagram. L'Américaine a elle aussi succombé à la tendance du foulard mais le décline façon pirate, recouvrant ainsi toute sa tête et mettant son regard en valeur. Un accessoire qui se marie à merveille avec son look minimaliste composé d'un maillot de bain, d'un débardeur blanc et d'un short en denim.