Eté 2019 : la mode en 50 nuances de rose

Le rose s'est imposé en mai dernier comme la couleur star du Met Gala 2019, avec une multitude de nuances allant du poudré (Nicki Minaj) au fluo (Lady Gaga) en passant par du terracotta (Gisele Bündchen). Une tendance qui pourrait vous suivre à la plage dès cet été, comme en témoignent les nombreux looks que les mannequins partagent ces derniers temps sur les réseaux sociaux. Maillots de bain, robes de soirée, vêtements de plage, ou tenues casual, vous n'avez plus aucune raison de ne pas voir la vie en rose cet été.

Flashy comme Alessandra Ambrosio La top brésilienne, qui a toujours une longueur d'avance en matière de mode, ne jure que par le rose - ou presque - lorsqu'elle profite d'un moment de détente au bord de l'eau. A Santa Monica (Californie), le mannequin a opté pour un T-shirt ample flashy rose et violet, et un pantalon à motifs dans les mêmes tons pour une séance sportive improvisée. A noter, la couleur de son skateboard - rose fluo - qui va à merveille avec sa tenue du jour inspirée des nineties. Un cliché qui semble avoir été pris pour un magazine, mais qui pourrait en inspirer plus d'une cet été. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Alessandra Ambrosio (@alessandraambrosio) le 2 Juil. 2019 à 11 :52 PDT

Blush comme Josephine Skriver Dans un style plus discret, Josephine Skriver a fait sensation à Cannes, en plein Festival, dans une mini robe à fines bretelles portée avec un blazer assorti. Un total look féminin et élégant que la top danoise propose en rose blush satiné, une teinte qui a la cote sur les tapis rouges ces derniers temps. La jeune femme a choisi de porter cette tenue avec des sneakers et des chaussettes blanches pour casser l'effet trop raffiné et transformer cette tenue de soirée en look de jour. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Josephine Skriver (@josephineskriver) le 20 Mai 2019 à 6 :35 PDT

Printanier comme Elsa Hosk La top suédoise Elsa Hosk joue les belles des champs alors qu'elle s'adonne à une séance photo dans une pièce ultra lumineuse. L'Ange Victoria's Secret porte une longue robe vaporeuse, parfaite pour la saison, d'un rose vibrant, qui renvoie au bouquet de fleurs placé juste derrière elle. Une tenue idéale pour flâner dans les stations balnéaires les plus chic tout au long de l'été. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par elsa hosk (@hoskelsa) le 2 Juin 2019 à 7 :09 PDT

Dégradé scintillant comme Chiara Ferragni On ne compte plus les looks partagés par l'influenceuse et femme d'affaires italienne sur les réseaux sociaux, et pourtant elle tape toujours dans le mille. Fin juin dernier, Chiara Ferragni s'est fait remarquer au parc du Retiro à Madrid, se baladant au milieu des passants dans une robe ultra chic d'un rose scintillant. Une nuance assez douce, aux multiples reflets, qui se dégrade en un rose framboise au niveau de la jupe. Un look que l'on privilégierait pour un cocktail estival en fin de journée. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Chiara Ferragni (@chiaraferragni) le 29 Juin 2019 à 6 :29 PDT