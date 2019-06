Eté 2019 : cinq façons de porter la robe à fleurs

Le mannequin suédois Elsa Hosk nous a gratifiés d'un look rétro, façon baby doll, apparaissant dans une robe ceinturée marquant sa taille de guêpe. Une tenue recouverte de fleurs d'un rose doux effet satiné que la jeune femme a modernisé avec un décolleté plongeant laissant apparaître son soutien-gorge, et des boots plates noires.

Chiara Ferragni, Californian girl

L'influenceuse et femme d'affaires italienne a pour habitude de multiplier les looks dans une seule et même journée, offrant une multitude de styles inspirants à ses followers. La jeune femme joue la carte de la décontraction, un brin rock, avec sa robe à fleurs déclinée dans des teintes bleu-vert, et associée à un sac matelassé Chanel et des bottines cloutées à talon.