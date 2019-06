Eté 2019 : 5 maillots à chiper à vos mannequins préférés

En manque d’inspiration ? Si les tendances de la saison – fluo, imprimés animaliers, volants – ne vous conviennent pas, n’hésitez pas à regarder du côté des mannequins du moment, qui ont déjà commencé à profiter des eaux turquoises et du sable blanc.

A quelques jours des premiers départs en vacances, il est grand temps de faire un point sur votre garde-robe estivale, et davantage encore sur les maillots de bain que vous glisserez dans votre valise le jour J.

La top suédoise Elsa Hosk joue la carte de l’audace en s’exhibant dans un bikini léopard qui devrait convaincre les plus réticentes à oser l’imprimé animalier. La jeune femme, qui était présente à Cannes à l’occasion du Festival cinématographique, a mis en avant un modèle deux-pièces composé d’un triangle et d’un tanga très (très) échancré. Pile dans la tendance de la saison.

La top brésilienne Alessandra Ambrosio poste régulièrement des photos en maillot de bain ; ce qui permet de trouver facilement l’inspiration à l’approche de la saison estivale. Parmi les modèles qui reviennent souvent sur son compte Instagram, on peut évoquer ce bikini d’un blanc immaculé – dont le haut et le bas sont noués avec de très fines lanières – accessoirisé avec de petits coquillages pour la touche exotique. Une création discrète qui met le bronzage en valeur.

Le mix and match esprit sportif de Gisele Bündchen

Les Brésiliennes ont décidément tout à nous apprendre en matière de swimwear. Au tour de Gisele Bündchen de mettre en lumière un style bien particulier : deux pièces dépareillées qui s’accordent à merveille pour former un modèle d’inspiration sportive. Lorsqu’elle s’adonne à la pratique du surf, le mannequin privilégie une culotte haute ceinturée et un haut type brassière tout en transparence. De quoi allier sport et style.