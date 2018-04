Eté 2018 : quels sont les maillots de bain en vogue chez les tops ?

Une belle façon pour chacune d'exhiber sur Instagram leurs plus beaux maillots de bain, mettant en lumière les modèles qui auront la cote cet été. L'occasion pour les fashion addicts de puiser des idées dans cette manne vestimentaire, et de trouver la pièce qui fera la différence sur la plage.

Le mannequin star Bella Hadid, qui profite de vacances bien méritées après s'être rendue à Coachella, a immortalisé sa silhouette longiligne dans un maillot de bain épuré, entièrement blanc. Le haut, qui s'apparente presque à un soutien-gorge avec son pan de dentelle, se noue dans le cou, alors que le bas, qui semble être légèrement plus grand que sa taille habituelle, joue sur les plis et le mouvement. La brune accessoirise cet ensemble avec une chaîne qui part de son cou pour entourer sa taille.

Minimaliste comme Izabel Goulart

La Brésilienne, et ex-Ange Victoria's Secret, est plus habituée à porter des bikinis que des doudounes matelassées. Autant dire qu'en matière de swimwear, la belle n'a plus rien à apprendre. Parmi la multitude de pièces qu'elle possède, Izabel Goulart s'est récemment affichée avec un bikini minimaliste, noir, sans aucun imprimé, et version XXS. Le modèle se compose d'un triangle et d'un tanga à nouer sur les hanches.