Eté 2018 : mannequins et icônes de mode se mettent aux pois

Si les motifs floraux demeurent les stars de la saison printemps-été 2018, il faudra également compter avec l'imprimé pois, plus chic et rétro que jamais.

Mannequins et icônes de mode n'ont d'ailleurs pas attendu les vacances pour s'exhiber dans des tenues recouvertes de pois, offrant un aperçu des différents styles à adopter pour frimer sur la plage cet été. Inspirez-vous de Chiara Ferragni, Daphne Groeneveld, et Alessandra Ambrosio pour porter les pois avec style.

Sophistiquée comme Chiara Ferragni

La plus célèbre des blogueuses mode ne loupe jamais une tendance. En mai, la blonde arborait déjà l'imprimé pois avec style et chic lors d'un voyage à Paris. Chiara Ferragni portait une tenue raffinée, agrémentée d'accessoires un brin rétro, pour mettre le pois à l'honneur, blanc sur noir. Un look sophistiqué assorti à des escarpins Dior ouverts, également "black & white".

Pin-up comme Daphne Groeneveld

Daphne Groeneveld a totalement revisité le look pin-up durant le festival Coachella, organisé en avril dernier. La top néerlandaise a choisi une robe bustier à pois rétro, soulignant sa taille, accompagnée d'accessoires d'inspiration streetwear : lunettes type aviateur, casquette et boots, en total contraste avec le style pin-up classique. Un mix parfait, qui sied parfaitement à la jeune femme.

Façon Riviera comme Alessandra Ambrosio

Lorsqu'elle profite du soleil azuréen, la top brésilienne Alessandra Ambrosio ne fait pas les choses à moitié, bien au contraire. Prenant la pose au côté de la mythique bouée de l'Hôtel du Cap-Eden-Roc, l'ex-Ange Victoria's Secret arbore une mini-robe plissée à pois ornée de manches légèrement bouffantes. Une tenue chic, parfaitement adaptée à la Riviera, qu'elle associe avec des mules et un sac en filet, l'un des accessoires phares de l'été 2018.