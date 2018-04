Eté 2018 : les maillots de bain se mettent au sport

Après avoir envahi la rue et les podiums, le sportswear s'invite sur la plage pour le printemps-été 2018. Une tendance très marquée cette saison, qui permet de combiner imprimés fun ou glamour et lignes sportives pour un confort optimal.

C'était presque irrémédiable. Véritable phénomène dans le monde de la mode depuis plusieurs saisons déjà, le sportswear envahira très prochainement les rayons des marques dédiées aux maillots de bain. Les nouveautés n'adopteront pas pour autant un look 100% sportif, seuls quelques détails rappelleront l'univers sportswear.

Globalement, cela se traduira par des lignes et des coupes d'inspiration sportive. On retrouvera notamment des brassières et des dos nageur pour les hauts, et des shortys ou des culottes pour les bas. Le tout décliné dans les imprimés de la saison : tropicaux, fleuris, abstraits, ou encore graphiques, voire géométriques.

La tendance contraste avec d'autres inspirations très présentes cette saison, comme les sixties pour un rendu très féminin, ou les maillots de bain une pièce ultra-échancrés et décolletés, très sexy. On vous en parlait dans cet article!

Tour d'horizon en images des maillots de bain d'inspiration sportswear, qui feront sensation sur la plage cet été (cliquez sur la photo de couverture pour le panorama).