Eté 2018 : le plastique devient (vraiment) chic

Matière reine des podiums pour la saison printemps-été 2018, le plastique est parvenu à séduire les icônes de mode et le public.

Il faut dire que la météo contribue amplement à son succès, permettant d'afficher un look ultra chic tout en se protégeant des intempéries. Prêt-à-porter, vêtements d'extérieur, accessoires, et même chaussures : tous les essentiels mode de la saison y passent.

Qui aurait pu prédire que le plastique ferait partie des matières incontournables de l'été 2018 ? Karl Lagerfeld, sans aucun doute, qui en a fait l'un des thèmes principaux du défilé de prêt-à-porter de la maison Chanel, présenté en octobre dernier. Chapeaux, vestes, cuissardes, bottines, ou encore sacs à main : le grand couturier a transformé le PVC transparent en une matière star, proposant par la même occasion une alternative chic aux vêtements de pluie.

A Londres, Milan, New York, et Paris, la tendance a émergé sur de nombreux podiums. En septembre, la maison Burberry a elle aussi dévoilé de nombreuses pièces en plastique transparent, opaque, ou légèrement teinté. La griffe britannique l'a notamment utilisé pour des vêtements d'extérieur (anorak, longue veste à capuche) mais aussi pour des chemises féminines, et l'a surtout associé à d'autres matières plus lourdes.

Sur les podiums, les maisons Balmain et Off-White ont elles aussi proposé plusieurs pièces et accessoires en plastique pour la saison printemps-été 2018. Une tendance qui pourrait perdurer la saison prochaine puisque John Galliano a dévoilé en mars dernier des créations du même type pour la saison automne-hiver 2018-2019.

D'une façon générale, tops influentes et icônes de mode se sont toutes laissé séduire par le plastique, mais avec parcimonie, arborant essentiellement des accessoires. C'est notamment le cas de Bella Hadid, photographiée au début de l'année avec des talons en plastique transparent, très chic. De son côté, Kim Kardashian semble avoir fait du PVC sa matière favorite, multipliant les pièces de prêt-à-porter et accessoires transparents ces dernières semaines.