En 2019, les marques de mode n'ont pas hésité à puiser dans leurs archives

Perry Ellis

Cela a commencé en janvier, lorsque la marque sportive pour hommes Perry Ellis a dévoilé le second volet de sa mini-collection "Perry Ellis America", qui rendait hommage à la griffe du même nom, qui a vu le jour en 1984 en partenariat avec Levi's. Cette série de cinq articles a remixé les archives de la griffe et a repensé les joggings en nylon, le denim délavé et d'autres pièces dans les tons de rouge, noir, blanc et gris.