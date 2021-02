Des vêtements qui grandissent avec vos enfants : écolo et pratique !

La marque s'inscrit dans une démarche durable et responsable.

Des pièces dépliables habillent les enfants de 9 mois à 4 ans

Pour pallier la non-durabilité de l'industrie du textile, Petit Pli a inventé un concept révolutionnaire : des vêtements dépliables pour enfants, qui peuvent les accompagner de leurs 9 mois jusqu'à leurs 4 ans, soit 7 tailles différentes !

Le textile est la deuxième industrie la plus polluante au monde. Elle serait productrice de 10% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. La fast fashion imposée par les géants du prêt-à-porter impose le renouvellement des collections tous les deux mois et pousse à la surconsommation.

À Londres, la société Petit Pli a développé un concept de vêtements capables de s'adapter à la croissance des enfants. Entre un an et quatre ans, un enfant grandit en moyenne de huit centimètres chaque année. Les vêtements de Petit Pli se déploient et suivent la croissance de l'enfant.