Des manteaux en fausse fourrure (ou rien) pour vous tenir chaud cet hiver

Quels types de manteaux et vestes succèderont aux doudounes ultra cocooning de l'hiver 2020 ? Si le confort semble toujours être au cœur des préoccupations des fashion addicts, la saison prochaine se révèlera un poil plus sophistiquée avec de la longueur (mais pas trop), des couleurs saturées, et de la fourrure… Enfin de la fausse fourrure, témoignant de l'intérêt grandissant des consommateurs pour les matières respectueuses de la planète comme du bien-être animal.

Ni très longs, ni très courts, les manteaux qui font actuellement sensation arrivent tout juste au genou , tandis que l'accessoire phare semble être la ceinture fine, que l'on retrouve le plus souvent sur le trench, avec des clics en hausse de 37% depuis le mois de janvier.

Stylight note une augmentation globale des clics de 163% sur les vestes et manteaux de cette nuance. Les couleurs inspirées de la nature seront omniprésentes, comme les marrons tirant sur l'orange (+112% des clics depuis le début de l'année).

En matière de palette, ce sont les couleurs saturées qui se démarqueront l'hiver prochain, et plus particulièrement le vert grenouille.

La saison prochaine, la matière à privilégier sera la fausse fourrure , qui fait déjà l'unanimité aux quatre coins du monde, comme le révèle la plateforme de recherche de mode mondiale Stylight. Les clics pour cette matière sont déjà en hausse de 26% depuis le début de l'année, par rapport à la même période un an plus tôt.

Plus concrètement, si la doudoune semble vivre ses dernières heures, elle pourrait rapidement être remplacée par le bomber oversize, vu et revu sur de nombreux podiums. Les clics pour cette catégorie ont augmenté de 33% sur les six premiers mois de l'année.

Dans la même veine, mais avec plus de longueur, le trench version XXL gagne du terrain depuis plusieurs semaines avec une hausse des clics de 30% depuis janvier.

Et à la synthèse des deux, pile entre confort et élégance, on retrouve le manteau matelassé, vert de préférence, comme l'a présenté Max Mara pour la saison automne-hiver 2021/2022. Stylight fait état d'une hausse des clics de 40% pour ce type de manteaux.