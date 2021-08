Crochet, cardigans, foulards : ces tendances mode tout droit sorties de l'armoire de mémé

Si les origines du crochet remontent au XIXe siècle, nos grands-parents sont indiscutablement ceux qui l'ont popularisé avant de le voir tomber aux oubliettes. Mais le retour en force du DIY, notamment en plein confinement, a redoré le blason de cette technique qui donne vie à des pièces mode reconnaissables entre toutes. L'engouement est tel que l'on parle même d'un boum des pièces en crochet pour l'automne-hiver alors qu'elles sont le plus souvent réservées à la saison estivale.

Notons que le crochet n'est pas qu'une affaire de DIY car celles et ceux qui ne se sentent pas à la hauteur de la tâche peuvent aujourd'hui se tourner vers les centaines - voire milliers - de tutoriels qui pullulent sur la toile depuis plusieurs mois, voire plus simplement encore vers les boutiques de grandes marques et enseignes de mode qui proposent une foule de pièces en crochet. Maillot de bain, robe, sac à main, chapeau, pantalon, top… Tout y passe pour le plus grand bonheur des fans de vintage. Les plus grandes icônes de mode, de Gigi Hadid à Kylie Jenner, l'ont déjà adopté et certains modèles de grandes enseignes, dont Mango et Zara, font des adeptes partout dans le monde.

Les chiffres concernant le crochet donnent déjà le vertige. Instagram compte plus de 36 millions de publications sur le crochet, comprenant mode et linge de maison, tandis que le hashtag #crochet cumule 3,7 milliards de vues sur TikTok et son cousin #crochettutorial 159 millions. Une tendance forte qui devrait s'accentuer dans les semaines à venir.