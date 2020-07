Crochet, broderie, tricot, couture : 5 raisons de se mettre au fait-main.

Il y en a pour tous les goûts et pour tous les niveaux , et même pour le plus grand des débutants, il est possible de s'y épanouir. La preuve ? De la génération X à la génération Z, ils s'y mettent tous ! "Je ne sais faire que le même geste mais ça suffit à réparer les trous et les entailles." Etienne, 24 ans, s'est mis à repriser les accros de ses vêtements après que sa mère lui a montré quelques principes de base. "J'ai trouvé ça assez accessible et intuitif, et ça m'a donné un sentiment de satisfaction génial de pouvoir prolonger la durée de vie de mes vêtements." Ce sentiment de fierté ressenti par Etienne, beaucoup semblent l'éprouver également pour le côté manuel et fait-maison.

Pour le plaisir du fait maison

Avec un peu de matériel et d'envie, on peut créer, personnaliser, réparer un grand nombre de vêtements. Léonie, âgée de 27 ans et grande pratiquante de couture, broderie et tricot, adore choisir ses matériaux et prend beaucoup de plaisir à fabriquer des étoles ou des écharpes. Il y a des périodes plus propices que d'autres. "L'été, j'en fais beaucoup plus souvent, en prévision de l'hiver."

Plus globalement, redonner du sens à sa consommation est un besoin qui devient de plus en plus impérieux, surtout chez les plus jeunes, dans le monde du tout-jetable et du tout-consommable. La génération Z serait en effet celle qui serait la plus concernée par l'envie de moins consommer.