Couleurs vives, franges, transparence : la mode a déjà un pied dans le monde d'après

Un vent de renouveau et de liberté souffle sur la mode en cette rentrée. Après plus d'un an d'annulations, de reports et de défilés virtuels pour l'essentiel, la Fashion Week de New York a fait son grand retour en présentiel, livrant des tendances toutes plus audacieuses les unes que les autres. Exit la grisaille et le confort des confinements successifs, place à la couleur, aux détails sophistiqués et au glamour.

Le retour des défilés en présentiel

La Fashion Week de New York, ponctuée par un Gala du MET placé sous le signe de l'excentricité, nous a fait oublier, l'espace d'une semaine, que la crise sanitaire n'est toujours pas terminée. Si certaines collections printemps-été 2022 ont encore fait la part belle au confort avec des pièces rappelant que le homewear était omniprésent ces derniers mois, la plupart ont remis l'élégance, le glamour et la spontanéité au goût du jour, comme le révèle le dernier rapport de Tagwalk, que l'on surnomme le "Google de la mode".

Le monochrome flashy électrise les podiums

Après cette période éprouvante durant laquelle chacun a passé plus de temps chez soi qu'en extérieur, quoi de mieux que de renouer avec les couleurs vives, qui symbolisent non seulement la spontanéité et l'audace mais aussi la fête, l'optimisme et la vie. Le rose, le vert fluo, le bleu et le jaune ont fait l'unanimité durant cette semaine new-yorkaise, s'imposant le plus souvent en monochrome. Une tendance qu'a aussi relevée le dernier rapport du Pantone Color Institute, qui met en avant une palette dynamique pour l'été prochain avec le bleu Skydiver, le rose Innuendo et le jaune Daffodil, synonymes de renouveau et d'un goût retrouvé pour l'aventure.

Bleu ciel et rose poudré : la sérénité retrouvée

Mais les couleurs vives seront accompagnées pour l'occasion de nuances plus douces, pastel, témoignant d'un besoin de sérénité, toujours en réponse à la crise sanitaire. Effectivement, les collections repérées dans la Grosse Pomme ont mis en lumière des teintes plus pâles, qui devraient inspirer plus d'une garde-robe le printemps prochain. Le vert d'eau, le rose pastel et le bleu ciel étaient tout particulièrement présents. Là encore, cela rejoint l'analyse de Pantone, qui mise sur deux nuances de bleus, le Spun Sugar, un pastel léger, et le Glacier Lake, plus frais, ainsi que sur un rose poudré délicat, le Gossamer Pink. Vives ou plus douces, les couleurs seront (enfin) de nouveau sur le devant de la scène pour égayer chacune de vos tenues.

Des imprimés et froufrous plus exubérants que jamais

Dans cette quête de liberté et d'optimisme, les imprimés auront eux aussi une place de choix. On ne les a que très peu vus ces derniers mois (à quoi bon miser sur des motifs fleuris, des carreaux ou des figures géométriques pour rester chez soi ?) mais ils nous accompagneront bel et bien l'été prochain, à commencer par le vichy, un imprimé vintage à porter aussi bien en ville qu'en pleine nature. Comme le montre Tagwalk, il s'impose sur toutes les pièces du dressing de la femme, du mini-short taille haute au crop top en passant par le tailleur plus sophistiqué ou l'ensemble d'inspiration streetwear. Côté palette, on oublie le traditionnel "blanc et rouge" pour s'amuser avec des teintes plus fun comme le jaune, le orange, le mauve ou encore le bleu. La mode renoue aussi avec les froufrous en tous genres, des nœuds aux effets froissés en passant par le tulle, les plumes et les sequins XXL. Mais les créateurs ont avant tout misé sur les franges pour la saison printemps-été 2022, omniprésentes sur les podiums new-yorkais. Evoquant les années folles (marquées par un goût retrouvé pour la vie culturelle et artistique), elles apportent du mouvement et du peps à chaque tenue et se déclinent là encore dans des couleurs vives, décidément incontournables.

Un été tout en transparence