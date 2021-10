Couleurs, paillettes, froufrous et transparence : la mode renoue avec la légèreté

Un vent de fraîcheur, d'optimisme et de légèreté a soufflé sur New York, Londres, Milan et Paris à l'occasion du mois de la mode. Et si le port du masque pouvait rappeler que la crise sanitaire n'était pas (encore) derrière nous, les créateurs étaient eux tournés vers l'avenir avec une garde-robe synonyme de vie, de liberté et de spontanéité.

Une ode à la couleur

Symboles de cette envie d'optimisme et d'audace, les couleurs pop ont électrisé les podiums dans les quatre capitales de la mode. Le rose, le jaune, le vert, et le bleu seront omniprésents l'été prochain. Une tendance repérée chez Christian Siriano mais aussi chez Chanel et Dior, deux maisons qui n'ont pourtant pas pour habitude de placer la couleur au cœur de leurs collections.

Strass et paillettes aussi le jour

Dans le monde d'après, les tenues de fête ne seront plus réservées à des occasions spéciales. Paillettes, strass, sequins et autres froufrous s'apprêtent à investir le dressing des hommes et des femmes pour célébrer la vie. Versace, Fendi, Alberta Ferretti ou encore N°21 comptent parmi les nombreuses maisons qui ont vibré au rythme du disco à l'occasion de cette Fashion Week.

Une sensualité retrouvée